У Сумській області скорочують комендантську годину

З понеділка, 20 червня, в Сумській області змінюють час дії комендантської години. Тепер вона починатиметься о 23:00, а закінчуватися о 4:00, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня" , - написав він.

Голова Сумської ОВА закликає жителів дотримуватися встановлених правил та не виходити на вулицю під час комендантської години.

Нагадаємо, до цього у Сумській області комендантська година тривала з 22:00 до 5:00.