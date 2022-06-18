Токаєв відмовився приймати російський орден

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в рамках візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум відмовився від російського ордена Олександра Невського, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Повідомляється, що російська сторона запропонувала нагородити Токаєва орденом Олександра Невського, однак той відмовився, оскільки вирішив до завершення президентських повноважень не приймати закордонні нагороди.

Прессекретар Токаєва підтвердив дану інформацію.

Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що планів нагороджувати Токаєва орденом Олександра Невського нібито не було.

Орден Олександра Невського був заснований в 1942 році, його вручають видатним зарубіжним діячам за заслуги в розвитку співпраці з Росією.

Нагадаємо, напередодні Токаєв заявив, що Казахстан не визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", а також назвав їх квазідержавами.