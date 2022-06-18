Парамедик "Тайра" записала перше відео після звільнення з полону

Український парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" подякувала президенту Володимиру Зеленському за організацію обміну полонених, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"І всі, хто перебуває зараз по той бік (у полоні - ред.), знають, що все вийде і всі ми будемо вдома. Як удома зараз я. Дякую" , - сказала парамедик.

Наразі не відомо, де саме перебуває "Тайра".

Нагадаємо, Зеленський 17 червня повідомив про звільнення "Тайри" з російського полону.