InformNapalm: за три дні в ОРДЛО знищено щонайменше 7 об'єктів з боєприпасами

За останні три дні на окупованому Донбасі було ліквідовано не менше 7 об'єктів з боєприпасами, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Повідомляється, що інсайдери з окупованого Донецька і територій Луганської області повідомляють про ураження як мінімум 7 об'єктів, на яких з 2014-2015 років розміщувалися значні запаси боєприпасів, лише за останні три дні.

Також повідомляється, що тільки знищений днями склад в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів.