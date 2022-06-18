Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні

Світу потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент РФ Володимир Путін вдається до кампанії виснаження, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у своїй колонці для The Times.

Джонсон зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.

"Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю" , - написав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що Велика Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна буде мати стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою перемогти.