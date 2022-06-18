Нардеп: США наступного тижня можуть розглянути визнання РФ країною-терористом

Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У разі позитивного рішення, її передадуть для голосування в Палату Представників Конгресу США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук.

Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.