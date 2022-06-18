ФРН отримала сотні свідоцтв військових злочинів росіян в Україні

Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини (BKA) має у своєму розпорядженні кілька сотень свідчень скоєнь військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні, пише Константин Широкун, Deutsche Welle.

Про це глава BKA Хольгер Мюнх заявив виданню Welt am Sonntag.

Експерти намагаються встановити не лише безпосередніх учасників злодіянь, але й тих, хто несе відповідальність у військовому та політичному плані.

"Це найскладніша частина нашого розслідування, заплутана головоломка" , - наголосив Мюнх.

За словами глави BKA, відомство використовує матеріали секретних служб, включаючи Федеральну розвідувальну службу BND. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, у яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета BKA – виявити причетних, підтвердити їхні дії за допомогою розслідувань та притягти їх до відповідальності, пояснив Мюнх. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів та збирає докази.

"Ми готуємося до можливих звинувачень проти людей, які, ймовірно, відповідають за військові злочини в Україні" , - зазначив він.

Відповідно до принципу універсальної юрисдикції у Німеччині можуть судити і військові злочинці. Мюнх сподівається на запуск таких процесів, проте не виключає, що це триватиме багато часу.

"Ми лише на самому початку розслідування війни в Україні" , - наголосив він.

Генеральний прокурор ФРН нині проводить попереднє дізнання, але не веде слідство щодо окремих підозрюваних.