ОВА: окупанти в Запорізькій області погрожують стратою за опір
Окупаційні війська в деяких районах Запорізької області погрожують стратою за опір. Водночас запорізькі партизани продовжують боротися проти загарбників, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив голова Запорізької ОВВА Олександр Старух.
"Окупанти намагаються залякати місцеве населення і придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У той же час, окупаційні війська не залишають спроб боротьби між собою за владу і фінанси", - зазначив глава ОВА.