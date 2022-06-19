ОВА: окупанти в Запорізькій області погрожують стратою за опір

Окупаційні війська в деяких районах Запорізької області погрожують стратою за опір. Водночас запорізькі партизани продовжують боротися проти загарбників, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив голова Запорізької ОВВА Олександр Старух.