Зеленський назвав головну умову для вирішення продовольчої кризи

Позиція України залишається чіткою і незмінною – як тільки вдасться забезпечити безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі в світі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо" , - додав глава держави.

Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.

Раніше Зеленський відвідав опорний пункт Національної гвардії під час робочої поїздки в Одеську область.