Politico: США можуть вислати Україні ще чотири системи HIMARS

Пентагон готовий надіслати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS в черговому транші військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Politico з посиланням на двох представників Пентагону.

Видання зазначає, що якщо цей план схвалить Білий дім, це подвоїть кількість високомобільних ракетних систем, які США надсилають Україні.

Однак, як повідомляє видання, рішення з цього питання ще не остаточне і буде ухвалене "виходячи з нагальних потреб України", а остаточну кількість систем може бути змінено в останній момент.

Портал нагадує про побоювання Білого дому щодо можливості обстрілу російських районів цими системами. При цьому він цитує слова глави української переговорної групи з Росією Давида Арахамії, який запевнив Вашингтон, що американська зброя буде використовуватися тільки в Україні.

Наразі США зобов’язалися надати Україні чотири пускові установки HIMARS, а Велика Британія та Німеччина – шість гусеничних версій системи, РСЗВ M270.

Як повідомлялося, українські військові в середу завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі.