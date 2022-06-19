Столтенберг: росте ймовірність, що Україна вижене війська РФ з Донбасу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що з надходженням в Україну сучасних озброєнь зростає ймовірність, що ЗСУ виженуть російські війська з Донбасу, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag.
"Українці мужньо захищаються від російських загарбників. Хоча боротьбу на Донбасі Росія веде з дедалі більшою жорстокістю, українські воїни чинять відважний опір. З більш сучасною зброєю зростає ймовірність того, що Україна знову зможе вибити путінські війська з Донбасу" - заявив Столтенберг.
За його словами, НАТО підтримує Україну в самообороні, але не є частиною конфлікту.
При цьому він зазначив, що війна може тривати роками і НАТО має бути готовий надавати підтримку Україні весь цей час.
"Треба готуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні переставати підтримувати Україну. Навіть якщо витрати високі, не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Але: це не порівняти з ціною, яку українці мають платити щодня багатьма життями. І якщо Путін дізнається з цієї війни, що він може просто продовжувати так, як він робив після війни в Грузії 2008 року та окупації Криму в 2014 році, тоді ми заплатимо набагато вищу ціну" - заявив Столтенберг.