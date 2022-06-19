Столтенберг: росте ймовірність, що Україна вижене війська РФ з Донбасу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що з надходженням в Україну сучасних озброєнь зростає ймовірність, що ЗСУ виженуть російські війська з Донбасу, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Українці мужньо захищаються від російських загарбників. Хоча боротьбу на Донбасі Росія веде з дедалі більшою жорстокістю, українські воїни чинять відважний опір. З більш сучасною зброєю зростає ймовірність того, що Україна знову зможе вибити путінські війська з Донбасу" - заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО підтримує Україну в самообороні, але не є частиною конфлікту.

При цьому він зазначив, що війна може тривати роками і НАТО має бути готовий надавати підтримку Україні весь цей час.