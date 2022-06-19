ОВА: на Київщині чули вибухи, спрацювала ППО

Сьогодні зранку у Київській області протиповітряна оборона (ППО) "відпрацювала" ворожу повітряну ціль.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту" , – йдеться в повідомленні.