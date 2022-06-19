ОВА: на Київщині чули вибухи, спрацювала ППО
Сьогодні зранку у Київській області протиповітряна оборона (ППО) "відпрацювала" ворожу повітряну ціль.
Про це йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту", – йдеться в повідомленні.
"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", – додали у військовій адміністрації.