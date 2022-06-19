ОВА: у Дніпропетровській області вибухнув резервуар із паливом

Зранку у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки РФ вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє госпіталізовані з опіками, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака.

Загалом внаслідок ракетних ударів РФ ввечері 18 червня постраждали 13 людей.

Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу.