Мінекономіки: доступ до ринку ЄС допоможе перекрити втрати торгівлі

Доступ українських товарів до ринку Євросоюзу допоможе компенсувати ті втрати, які зазнала наша торгівля через війну та блокаду росіянами українських портів, повідомляє Економічна правда.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що розраховує, що нульові митні ставки на українські товари будуть зберігатися не лише рік, але і надалі.

Нагадуємо, рішення Європейського союзу щодо скасування мит на українські товари терміном на рік набуло чинності з 4 червня.