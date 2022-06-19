В Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
В Генеральному штабі оновили дані про втрати російських військ в Україні в живій силі й техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4),
- артилерійських систем – 745 (+6),
- РСЗВ – 235 (+2),
- засоби ППО – 98,
- літаків – 216,
- гелікоптерів – 181 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10),
- спеціальна техніка – 55.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках, відзначили в Генштабі.
Дані уточнюються.