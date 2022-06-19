В Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

В Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

В Генеральному штабі оновили﻿ дані про втрати російських військ в Україні в живій силі й техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1468 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4),
  • артилерійських систем – 745 (+6),
  • РСЗВ – 235 (+2),
  • засоби ППО – 98,
  • літаків – 216,
  • гелікоптерів – 181 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
  • крилаті ракети – 130 (+1),
  • кораблі /катери – 14,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10),
  • спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках, відзначили в Генштабі.

Дані уточнюються.

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