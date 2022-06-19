В Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

В Генеральному штабі оновили﻿ дані про втрати російських військ в Україні в живій силі й техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1468 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

РСЗВ – 235 (+2),

засоби ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилаті ракети – 130 (+1),

кораблі /катери – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10),

спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках, відзначили в Генштабі.

Дані уточнюються.