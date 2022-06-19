ГБР: Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо ЧАЕС

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який був затриманий 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС, повідомляє Радіо Свобода.

Про це йдеться у відповіді Державного бюро розслідувань на запит журналістів.

Наразі в ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова.

"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру" , – відповіли в ДБР.

До свого приходу в СБУ Андрій Наумов керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Він – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

У справі за "можливим фактами вчинення Наумовим державної зради» співробітники ДБР провели обшуки за адресами «осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, іноземній організації або ïx представникам відомостей, що становлять державну таємницю", йдеться у відповіді правоохоронців.

"На теперішній час вживаються необхідні заходи для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть причетними до співпраці зі спеціальними службами та окупаційними військами країни агресора" , – зазначили у відомстві.

7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди.

Наразі влада Сербії та посольство України в Белграді не відповіли на запитання, де перебуває затриманий і чи порушувалося питання про можливу екстрадицію.

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