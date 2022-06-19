У Молдові заборонили показувати російські новини

У Молдові заборонили транслювати російські новини. Президент країни Майя Санду підписала відповідний закон, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Закон набуде чинності з наступного тижня. Документ забороняє молдовським телеканалам транслювати новинні та аналітичні програми Росії, а також російські військові фільми.

Крім того, документ визначає поняття "дезінформація", яка несе загрозу інформаційній безпеці. Йдеться про інформацію, яка "виправдовує або просуває військову агресію, агресію гібридного типу, тероризм, диктаторські режими".