Німеччина запровадить додаткові заходи для економії газу

У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявив віцеканцлер, міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек. Витяги з п'ятисторінкового документа оприлюднило в неділю, 19 червня, агентство dpa.

Так, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, – прискорено. Федеральна влада виділить мільярдне фінансування на ці цілі. Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ – інакше взимку його може не вистачити" , - наголошується в доповіді.

"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас" , - наголосив Хабек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW, передало dpa з посиланням на урядові джерела. Виділення кредиту обговорювалося із міністерством фінансів ФРН. Комітет Бундестагу з бюджету буде проінформований про це протягом найближчого тижня.

Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.