Німеччина запровадить додаткові заходи для економії газу
У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії, повідомляє Deutsche Welle.
Про це заявив віцеканцлер, міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек. Витяги з п'ятисторінкового документа оприлюднило в неділю, 19 червня, агентство dpa.
Так, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, – прискорено. Федеральна влада виділить мільярдне фінансування на ці цілі. Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.
"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ – інакше взимку його може не вистачити", - наголошується в доповіді.
"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас", - наголосив Хабек.
Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW, передало dpa з посиланням на урядові джерела. Виділення кредиту обговорювалося із міністерством фінансів ФРН. Комітет Бундестагу з бюджету буде проінформований про це протягом найближчого тижня.
Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.