ОВА: за добу війська РФ завдали двох ударів по інфраструктурі Харкова

Протягом минулої доби 18 червня російські війська продовжували обстрілювати Харків і область. Є загиблий і поранені мирні жителі, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

"Як бачимо, окупантии продовжують тероризувати мирне населення міста постійними обстрілами вже майже за "графіком". Тому зобов’язані не втрачати пильність, реагуйте на сигнали тривоги та дотримуйтеся коментантської години!" — зазначив Синєгубов.

Повідомляється, що на Ізюмщині війська РФ завдали удару по підприємству з нафтопереробки. Масштабну пожежу досі ліквідовують. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця в Ізюмському районі загинув 73-річний чоловік, четверо цивільних отримали поранення. Одна людина дістала поранень в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади.

Як зазначає глава Харківської ОВА, на лінії зіткнення тривають бойові дії. В районі населеного пункту Рубіжне, що на північному сході від Харкова, ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Окупанти провели дистанційне мінування села Черкаські Тишки.