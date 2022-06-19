Шмигаль: уряд передав шість ТЕЦ "Нафтогазу"

Для забезпечення безперебійного постачання тепла й електроенергії Кабінет міністрів доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу", повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.

Також Кабмін затвердив, що "Нафтогаз" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави.