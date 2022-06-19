ОВА: РФ вчора випустила по Миколаєву 7 ракет, є постраждалі

Російські окупанти у суботу, 18 червня, вдарили по Миколаєву сімома ракетами. Масштаби руйнувань уточнюються, в області за добу було поранено 16 людей, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.

Дві ракети російська армія випустила вдень, влучивши в промислову інфраструктуру. Ще п’ятьма вдарили ввечері — атака була з боку Херсонської області.

За даними ОК Південь, одну ракету вдалося знищити з переносного зенітно-ракетного комплексу. Дві влучили в промисловий об‘єкт, одна — у житловий будинок, ще одна — по виробничій інфраструктурі.

Також 18 червня РФ обстріляла Галицинівську громаду, унаслідок чого загинули дві людини. Сталося займання на території приватного сільськогосподарського підприємства. Після обстрілів селища Засілля Первомайської громади тяжке поранення дістала ще одна людина.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що поранення за минулу добу дістали 16 жителів Миколаївської області; дітей серед них немає.