В Росії погрожують ЄС "зникненням" на тлі перспективи членства України

Прийняття України до Євросоюзу можливе лише у середині століття. І, нібито до цього моменту, ЄС може "зникнути", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Так, він порівняв ситуацію з прийняттям у Європейський союз України на "побудову комунізму в СРСР".