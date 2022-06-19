В Росії погрожують ЄС "зникненням" на тлі перспективи членства України
Прийняття України до Євросоюзу можливе лише у середині століття. І, нібито до цього моменту, ЄС може "зникнути", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Так, він порівняв ситуацію з прийняттям у Європейський союз України на "побудову комунізму в СРСР".
"А далі - як із побудовою комунізму. Адже дата не названа. Зате наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їхня об'єктивна верифікація неможлива. Перевірятимуть їх десятиліттями. Причому, нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін - середина століття. Не раніше. А раптом (стукаю по дереву) і ЄС на цей час зникне?" - пише Медведєв.