Рада звернулася до країн ЄС із закликом надати Україні статус кандидата

Верховна рада сьогодні, 19 червня проголосувала за постанову щодо звернення до країн ЄС із закликом підтримати Україну в наданні статусу кандидата до Євросоюзу. Рішення прийнято одноголосно, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент одноголосно всіма фракціями та групами підтримав звернення (7471) до країн Євросоюзу щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС! За - 315" , - написав нардеп.

Згідно із пояснювальною запискою, документ спрямований на звернення до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інституцій ЄС із закликами:

підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи,

приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для деблокади українських портів,

розслідувати та покарати винних за військові злочини,

збільшити придбання та постачання зброї Україні,

запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на Росію та Білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту,

заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.