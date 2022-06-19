Рада звернулася до країн ЄС із закликом надати Україні статус кандидата

Рада звернулася до країн ЄС із закликом надати Україні статус кандидата
Фото: Facebook

Верховна рада сьогодні, 19 червня проголосувала за постанову щодо звернення до країн ЄС із закликом підтримати Україну в наданні статусу кандидата до Євросоюзу. Рішення прийнято одноголосно, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент одноголосно всіма фракціями та групами підтримав звернення (7471) до країн Євросоюзу щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС! За - 315", - написав нардеп.

Згідно із пояснювальною запискою, документ спрямований на звернення до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інституцій ЄС із закликами:

  • підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи,
  • приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для деблокади українських портів,
  • розслідувати та покарати винних за військові злочини,
  • збільшити придбання та постачання зброї Україні,
  • запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на Росію та Білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту,
  • заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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