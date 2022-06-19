Рада заборонила російську музику в медіа та громадських місцях

Верховна Рада заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях, повідомляє Новое время.

Про це заявив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримали 303 парламентарі. У тексті закону вказано, що заборона в Україні щодо відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів РФ діятиме до звільнення всіх окупованих країною-агресором територій. Вона поширюється на радіо, телебачення, розважальні заклади, громадський транспорт (у комунальних та приватних перевізників), заклади освіти, культури та відпочинку, кінотеатри тощо.

Також 306 депутатів виступили за заборону імпорту й росповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.