Польща підтримала Україну і виступила проти перенесення Євробачення 2023

У Польщі виступили проти рішення організаторів Євробачення 2023 перенести проведення конкурсу в іншу країну і забрати це право в України. Міністерство культури та національної спадщини, а також керівництво Національного каналу TVP опублікували спільну заяву і звернення до ЕМС, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Як йдеться у спільній заяві культурних діячів Польщі, суспільний мовник має право організувати конкурс. Вони виступили на підтримку України та висловили жаль з приводу рішення відібрати право на організацію Євробачення-2023.

"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща і правління Польського телебачення висловлюють жаль, що Європейський мовний союз самовільно відібрав в українського суспільного мовника право на організацію пісенного конкурсу Євробачення у 2023 році та почав переговори щодо організації цього заходу з британським BBC" , - сказано в заяві.

Також у Польщі підтримують бажання України провести переговори з організаторами Євробачення.

"Ми запевняємо вас у нашій постійній підтримці українського суспільного мовника в пошуку такої організаційної моделі для конкурсу Євробачення-2023 в наступному році, яка буде враховувати, як найбільшу частку українських творців і продюсерів, а також аудиторію з цієї країни" , - йдеться в заяві.

Спільне звернення підписали віцепрем'єр-міністр культури та національної спадщини Польщі Петро Глинський, голова і член правління TVP Яцек Курський і Матеуш Матишкович.