У Німеччині розслідують витік секретних документів з безпеки на саміті G7

У мережі оприлюднили секретні документи німецької поліції, що стосуються організації саміту G7, який проходив в 2015 році, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Документи були опубліковані на порталі, який поліція пов'язує з прихильниками ліво-екстремістських поглядів.



Першою про витік конфіденційних даних повідомила суспільно-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Тим часом відразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агентству dpa їх справжність. Поліція веде розслідування інциденту.

Крім іншого, мова йде про інструкції із затримання, забезпечення безпеки поліцейських автомобілів і про концепцію деескалації, уточнюють журналісти. Крім того, були опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції, а також дані про використовувані поліцією цифрових каналах зв'язку.

Хто опублікував в мережі всі ці відомості першим, поки залишається невідомим. За забезпеченням безпеки на саміті "Великої сімки" в 2015 році стежили 18 000 співробітників поліції.

Коментуючи цей витік, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрман заявив, що на даний момент поліція виходить з того, що вона не матиме критичний вплив на забезпечення безпеки саміту нинішнього року.

Зазначимо, що "злив" стався незадовго до початку саміту G7, який пройде в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца.