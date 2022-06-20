У ЄС назвали суму заморожених активів олігархів РФ

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Про це розповів офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд. євро у квітні до понад 12,5 млрд. євро" , - повідомив він. ﻿

Таке різке збільшення заморожених активів Віганд пов'язав із тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, які належать російським олігархам, – особливо у Німеччині.