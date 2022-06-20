ОВА: Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив﻿, що у ніч на 20 червня російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області, а в Новомосковському районі другу добу гасять пожеж упісля ракетного удару.

"Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району".

У Великій Костромці (село в Зеленодольській міській територіальній громаді Апостолівського району) згорів будинок. Люди не постраждали.

У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

В інших районах області станом на 07.35 спокійно.