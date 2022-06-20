В Украине завершилась посевная кампания

Мінагрополітики повідомляє, що українські аграрії завершили роботи з посівної кампанії 2022 року, засіявши 95% прогнозованих площ обсягом 13,4 млн га, повідомляє Новое время.

Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становили 14,2 млн га. Це на 2,8 млн га менше від показника минулого року в 16,9 млн га.

Порівняно з минулим роком, українські аграрії змогли засіяти 79,4% площ.

Найбільша зміна у структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої. Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року.

Водночас хоч площі посівів під соняшник і скоротилися у порівнянні з минулим роком, але зберегли високий показник у 4,7 млн га.

Проте цього року відбулося помітне скорочення посівів кукурудзи — було засіяно 4,6 млн. га проти 5,5 млн. га минулого року. При цьому більша частина посівів припала саме на цю культуру.

Другий за площами культурою виявився соняшник – 4,7 млн. га. Також було засіяно 1,2 млн га сої та 1,1 млн га картоплі.

Посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га. Було засіяно:

озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га,

жита посіяно 109 тис. га,

ячменю посіяно 969 млн. га.

Посів озимого ріпаку вироблено на площі 1,4 млн га.

Раніше повідомлялося, що за сумарною площею посівів Україна в поточному сезоні відстає у порівнянні з торішніми показниками на 20-30%.