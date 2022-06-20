Рада скасувала військовий збір з доходів військовослужбовців
Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу (проект № 7432) в частині військового збору, повідомляє ЛігаБізнес.
Прийняті зміни скасовують сплату військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення:
- військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби;
- осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та іншими особи, на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій російської федерації.
Військовий збір буде скасовано тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану.
Закон набере чинності з дня його опублікування.