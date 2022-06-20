У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1477 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од,
- артилерійських систем – 749 (+4) од,
- РСЗВ - 238 (+3) од,
- засобів ППО - 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
- крилатих ракет - 130 (+0),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,
- спеціальної техніки - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.