У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1477 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од,
  • артилерійських систем – 749 (+4) од,
  • РСЗВ - 238 (+3) од,
  • засобів ППО - 98 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 181 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
  • крилатих ракет - 130 (+0),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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