Єрмак: полонені захисники "Азовсталі" живі, але умови їх утримання невідомі
Полонені захисники маріупольської "Азовсталі" живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. Про це в інтерв'ю рассказал розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", — сказав він.
Єрмак зазначив, що процес перемовин щодо обміну складний, деталі має повідомляти центр при Головному управлінні розвідки, що опікується питаннями полонених.
"Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу", — заявив голова ОП.
Також він додав, що вже почався процес повернення тіл українських військових.
"На сьогодні це вже більш як 200. Проводиться експертиза, і це теж дуже важливо, щоб рідні і родина могли отримати і поховати загиблих", - сказав він.