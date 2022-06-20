Гайдай: ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька

Збройні сили України втратили контроль над селищем Метьолкіне біля Сєвєродонецька, повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно російські війська гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста, а також по районах Тошківки та Устинівки, куди вони стягнули велику кількість техніки.

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центра" , - розповів Гайдай.

Він додав, що окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливої зброї, намагаючись прорвати лінію оборони.

Ворог постійно обстрілює населені пункти Луганщини, людей звідти намагаються вивозити, триває "тиха" евакуація.