Гайдай: ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька
Збройні сили України втратили контроль над селищем Метьолкіне біля Сєвєродонецька, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно російські війська гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста, а також по районах Тошківки та Устинівки, куди вони стягнули велику кількість техніки.
"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центра", - розповів Гайдай.
Він додав, що окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливої зброї, намагаючись прорвати лінію оборони.
Ворог постійно обстрілює населені пункти Луганщини, людей звідти намагаються вивозити, триває "тиха" евакуація.