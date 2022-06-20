Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда"

Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда"

Голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов пригрозив ЄС за "блокаду" Калінінградської області, повідомляє Українська правда.

"Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або у Росії будуть розв'язані руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".

Раніше губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Таку заборону він назвав незаконною і обіцяв "запропонувати вжити заходів з боку РФ", якщо Литва не скасує обмеження.

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