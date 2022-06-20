Росія погрожує Європі за "блокаду Калінінграда"

Голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов пригрозив ЄС за "блокаду" Калінінградської області, повідомляє Українська правда.

"Євросоюзу потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або у Росії будуть розв'язані руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".

Раніше губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що Литва перестала пропускати транзитні поїзди з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Таку заборону він назвав незаконною і обіцяв "запропонувати вжити заходів з боку РФ", якщо Литва не скасує обмеження.