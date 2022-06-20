Єрмак прокоментував надання українського громадянства Нєвзорову

Російський журналіст та колишній депутат Держдуми Олександр Нєвзоров є для України медійною зброєю, тому що говорить про злочини військ РФ. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

﻿Він зазначив, що поки не знає, чи Нєвзоров уже отримав українське громадянство, однак він може бути корисним для України.

"Нєвзоров останнім часом дуже дратує нинішню російську владу, бо говорить правду про неї, про злочини росіян в Україні. Його голос чують мільйони росіян, і для нас важливо, що він руйнує наративи російської пропаганди.

Цим він корисний для України. Простіше кажучи, для нас це медійна зброя" , - сказав Єрмак.

Він додав, що людей, які мають вплив на російське суспільство та продемонстрували антикремлівську позицію щодо війни в Україні варто використовувати виключно як медійну зброю. Однак "треба шукати різні варіанти, яким чином сьогодні використовувати їх для боротьби з російською пропагандою".

"Звичайно, якщо є сумніви або навіть підозри щодо конкретної людини, потрібно проводити додаткові перевірки або взагалі про громадянство на певному етапі йтися не може, а людина має довести свою користь для нашої перемоги, повну лояльність до України, наших принципів та способу життя" , - сказав Єрмак. ﻿

Також, за його словами, наразі не було інших звернень щодо надання українського громадянства.