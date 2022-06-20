В ОП розповіли про переговори щодо безпеки

Україна пропонує країнам-гарантам, окрім рамкового договору щодо гарантій безпеки, підписати двосторонні угоди. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua.

"Різні держави мають різні внутрішні процедури та особливості. Тому це може бути великий рамковий договір щодо гарантій безпеки, який міститиме загальні принципи, параметри та інструментарії. Його мають підписати всі або більшість держав-гарантів" , - сказав він.

Він додав, що цей договір має пройти усі внутрішні процедури, локальні легалізації, ратифікації парламентами, однак потрібно буде укласти додаткові договори.