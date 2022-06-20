Андрющенко: Окупанти ховають маріупольців у братських могилах

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє , що окупанти розпочали ексгумацію загиблих городян, тіла вантажать на трактори та везуть до місцевого моргу.

"Реєстрація ведеться виключно за участю близьких. Через спеку з моргу – одразу на поховання у братських могилах. Не завжди із встановленням номерів. Поводження із загиблими як зі сміттям стало нормою ", – зазначив Андрющенко .

Дуже гостро в окупованому місті стоїть проблема забезпечення питною водою та їжею. Підвезення води нерегулярне. У деяких районах використовують технічну воду як питну. У лівобережній частині міста проблему водопостачання так і не вирішили.

За словами Андрющенка, окупанти майже перестали роздавати "гуманітарну" допомогу непрацездатним мешканцям міста. Люди стоять по 3 – 4 години у чергах буквально за шматком хліба.

Щойно окупанти почали роздавати маріупольцям гроші у вигляді пенсій та соціальних виплат, ціни стрімко зросли. Це, на думку радника мера, свідчить, що окупанти буквально наживаються на мешканцях міста.