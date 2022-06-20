У Києві відновили рух мостами Метро та Патона

Відсьогодні, 20 червня, відновили рух через міст Метро та міст імені Патона. Про це повідомив﻿ перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва також працюють Дарницький, Північний та Південний мости.

Ураховуючи відновлення роботи транспорту на мосту імені Патона, організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту за постійними схемами:

Автобусні маршрути:

№ 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст.м. «Либідська»;

№ 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту»;

№ 115 «Контрактова площа – Будинок культури»;

№ 118 «ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут».

Тролейбусні маршрути:

№ 43 «Дарницька площа – Кібцентр»;

№ 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Крім того, цими вихідними відновлено роботу 36 тролейбусного маршруту, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошин.

Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням﻿.