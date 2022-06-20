У Києві відновили рух мостами Метро та Патона
Відсьогодні, 20 червня, відновили рух через міст Метро та міст імені Патона. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва також працюють Дарницький, Північний та Південний мости.
Ураховуючи відновлення роботи транспорту на мосту імені Патона, організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту за постійними схемами:
Автобусні маршрути:
- № 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст.м. «Либідська»;
- № 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту»;
- № 115 «Контрактова площа – Будинок культури»;
- № 118 «ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут».
Тролейбусні маршрути:
- № 43 «Дарницька площа – Кібцентр»;
- № 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська».
Крім того, цими вихідними відновлено роботу 36 тролейбусного маршруту, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошин.
Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням.