Боррель: Блокування Росією українського зерна є воєнним злочином

Війна Росії проти України та блокада українських портів, що не дозволяють здійснити експорт мільйонів тонн зерна та спричиняють загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ доведеться нести відповідальність, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у Люксембурзі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель.

"Проблеми виходять від російської блокади українського зерна. Мільйони тонн пшениці були заблоковані, і мільйони людей не зможуть споживати цю пшеницю. Тож ця війна матиме драматичні наслідки для світу. Ми закликаємо Росію розблокувати порти та дозволити експорт цього продовольства" , — сказав Боррель.

Він висловив упевненість, що рішення для цієї проблеми буде знайдено вже невдовзі.

"Ми підтримуємо зусилля ООН з деблокування експорту з України. Сподіваюся, що ніхто не зможе чинити спротив тиску міжнародного співтовариства. Впевнений, що Об’єднані Нації наприкінці досягнуть угоди. Важко уявити, що мільйони тонн зерна залишаються заблокованими в Україні, а у решті світу люди страждають від голоду. Це реальний воєнний злочин. Тож я не можу уявити, що це триватиме довго. Інакше відбудеться щось таке, за що Росія нестиме відповідальність. Ви не можете використовувати голод людей як зброю на війні" , — наголосив політик.

Він додав, що наслідки агресивної російської війни стають дедалі все більш небезпечними не лише для України, але для усього світу. Існує реальний ризик великого голоду, особливо в країнах Африки.