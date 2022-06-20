Боррель: Блокування Росією українського зерна є воєнним злочином
Війна Росії проти України та блокада українських портів, що не дозволяють здійснити експорт мільйонів тонн зерна та спричиняють загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ доведеться нести відповідальність, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив у Люксембурзі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель.
"Проблеми виходять від російської блокади українського зерна. Мільйони тонн пшениці були заблоковані, і мільйони людей не зможуть споживати цю пшеницю. Тож ця війна матиме драматичні наслідки для світу. Ми закликаємо Росію розблокувати порти та дозволити експорт цього продовольства", — сказав Боррель.
Він висловив упевненість, що рішення для цієї проблеми буде знайдено вже невдовзі.
"Ми підтримуємо зусилля ООН з деблокування експорту з України. Сподіваюся, що ніхто не зможе чинити спротив тиску міжнародного співтовариства. Впевнений, що Об’єднані Нації наприкінці досягнуть угоди. Важко уявити, що мільйони тонн зерна залишаються заблокованими в Україні, а у решті світу люди страждають від голоду. Це реальний воєнний злочин. Тож я не можу уявити, що це триватиме довго. Інакше відбудеться щось таке, за що Росія нестиме відповідальність. Ви не можете використовувати голод людей як зброю на війні", — наголосив політик.
Він додав, що наслідки агресивної російської війни стають дедалі все більш небезпечними не лише для України, але для усього світу. Існує реальний ризик великого голоду, особливо в країнах Африки.
"Саме ця війна призводить до зростання цін та нестачі енергії й продовольства. Я наполягаю на цьому — зовсім не європейські санкції створили цю кризу. Наші санкції не спрямовані проти продовольства або проти добрив, всі, хто хочуть купляти їх, можуть робити це без жодних перешкод. Економічні гравці мають знати, що ці поставки з Росії не входять до наших санкцій. Тож вони можуть здійснювати операції, вони можуть купувати та транспортувати, можуть страхувати", — пояснив Жозеп Боррель.