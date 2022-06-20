Результати засідання Парламенту: які рішення підтримали депутати
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про підсумки пленарного засідання Парламенту, що відбулося 19 червня, повідомляє ЮрЛіга.
Зокрема, прийнято:
- Постанову (проект № 7471) - схвалено Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів держав - членів ЄС із закликом підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи;
- Постанову (проект № 7430) - схвалено Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав щодо припинення дії договорів із рф про уникнення подвійного оподаткування;
- Постанову (проект № 7450) - схвалено Звернення Верховної Ради України та засуджено дії рф, спрямовані на викрадення та примусове вивезення українських дітей;
- закони (проекти № 0149, 0093, 0103, 0141, 0147) - забезпечено вихід України з угод СНД та з державою-агресором;
- Закон (проект № 0155) - дали «зелене світло» безмитній торгівлі з Великобританією;
- Закон (проект № 7417) - стабілізовано діяльність Українського культурного фонду як важливої установи розвитку сфери культури;
- Закон (проект № 7432) - скасовано військовий збір для бійців на передовій на час дії воєнного стану;
- Закон (проект № 7459) - заборонено імпорт видавничої продукції з росії та білорусі, видання і продаж книг авторства громадян рф;
- Закон (проект № 7273-д) - заборонено публічне виконання фонограм авторів і виконавців - громадян росії, збільшено частку української мови в радіо- та телеефірі;
- Закон (проект № 7328) - відтерміновано електронізацію скарг у публічних закупівлях;
- Закон (проект № 7293) - покращено функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану;
- Закон (проект № 6287) - передбачено підтримку книгарень, що продають книжки українською мовою, а також державні сертифікати на купівлю книг для дітей;
- Закон (проект № 7337) - усунуто дискримінацію отримувачів пенсії;
- Закон (проект № 7325) - надано право КМУ визначати тривалість навчального року.
Прийнято за основу:
- законопроект № 7310 - передбачено спростити встановлення фактів народження та смерті осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
- законопроект № 7398 - заплановано забезпечити вимоги цивільного захисту під час планування та забудови територій.
За матеріалами Пресслужби Апарату ВР.