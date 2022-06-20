Суд заборонив партію ОПЗЖ

Аналітик руху ЧЕСНО Олексій Роговик повідомив﻿, що Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив позов Мінюсту та заборонив політичну партію "Опозиційна платформа — за життя".

Відповідно до рішення суду, майно ОПЗЖ передано на користь держави.

Рішення може бути оскаржено протягом 20 днів у Верховному суді.

Через те, що суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу невідомі і стануть доступні лише після оприлюднення повного рішення суду.

ОПЗЖ — це вже 11 партія, діяльність якої заборонено у судовому порядку.