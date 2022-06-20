Суд заборонив партію ОПЗЖ
Аналітик руху ЧЕСНО Олексій Роговик повідомив, що Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив позов Мінюсту та заборонив політичну партію "Опозиційна платформа — за життя".
Відповідно до рішення суду, майно ОПЗЖ передано на користь держави.
Рішення може бути оскаржено протягом 20 днів у Верховному суді.
Через те, що суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу невідомі і стануть доступні лише після оприлюднення повного рішення суду.
ОПЗЖ — це вже 11 партія, діяльність якої заборонено у судовому порядку.