ОВА: Ворог відкинуто з першої лінії оборони на Херсонщині

Радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань в ефірі каналу Еспресо заявив, що українські війська два тижні поспіль демонструють перевагу над супротивником по всій лінії фронту у регіоні.

"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, непохитністю якої вони хизувалися. Зараз ворог зміцнюється на другій та третій лінії оборони" , - уточнив Хлань.

За його словами, українські військові завдавали точних ударів по російським складам, які перебувають у тилу.

"У Новій Каховці три рази поспіль було точне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець" , - зазначив радник голови ОВА.

Він також додав, що два тижні поспіль ЗСУ демонстрували перевагу над противником у Херсонській області.