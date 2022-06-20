ОВА: Ворог відкинуто з першої лінії оборони на Херсонщині
Радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань в ефірі каналу Еспресо заявив, що українські війська два тижні поспіль демонструють перевагу над супротивником по всій лінії фронту у регіоні.
"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, непохитністю якої вони хизувалися. Зараз ворог зміцнюється на другій та третій лінії оборони" , - уточнив Хлань.
За його словами, українські військові завдавали точних ударів по російським складам, які перебувають у тилу.
"У Новій Каховці три рази поспіль було точне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець" , - зазначив радник голови ОВА.
Він також додав, що два тижні поспіль ЗСУ демонстрували перевагу над противником у Херсонській області.
"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом із партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом із ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що, отримавши важке озброєння, яке необхідне для контрнаступу, ми почнемо звільняти нашу рідну землю" , - наголосив Хлань.