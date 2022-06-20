ЗСУ вдарили по «вишках Бойка» у Чорному морі

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Збройні сили України завдали удару по бурових платформах у Чорному морі, які були захоплені Росією після окупації Криму у 2014 році, повідомляє Новое время.

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян" , - написав він.

Інформацію також підтвердив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Він стверджує, що врятовано 5 людей, троє з них поранені. Пошуки решти продовжуються.

У 2011−2012 роках. Чорноморнафтогаз придбав дві бурові установки п’ятого покоління (Петро Годованець і Незалежність, вироблені в Сінгапурі компанією Keppel), заплативши за них суму, що вдвічі перевищує їхню реальну вартість. Угодою займалася тодішній голова Міненерго Юрій Бойко (тому їх ще називають «вишками Бойка») та його менеджери у Нафтогазі України Євген Бакулін та Сергій Кацуба. Під час окупації Криму Росія захопила ці вишки.