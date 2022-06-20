Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію: що це дасть Україні

Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Законопроект президента Володимира Зеленського підтримали 259 депутатів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції 18 червня.

Як зазначив президент, ратифікація Конвенції в першу чергу сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що "послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод".

Україна підписала Конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала. Спроби підтримати документ у парламенті були у 2016 та 2019 роках

Настільки швидка підтримка Конвенції, яка не могла бути схвалена Радою більше 10 років, може бути пов'язана з тим, що цього тижня Рада ЄС має прийняти рішення про надання Україні статусу кандидата в члени блоку. Ратифікація Стамбульської конвенції стане додатковим свідченням рішучості України слідувати європейським цілям.

Конвенція Ради Європи - міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, була відкрита для підписання 11 травня 2011 року.

Документ пропонує державам встановити кримінальну відповідальність за основні види насильства стосовно жінок (такі як переслідування, примусовий шлюб, ушкодження жіночих геніталій, примусовий аборт, примусова стерилізація) і забезпечити належні та ефективні міри покарання за насильство.