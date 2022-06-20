Євросоюз продовжив санкції за анексію Криму ще на рік

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, введені ЄС у відповідь на анексію Криму та Севастополя Росією, до 23 червня 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Чинні до сьогодні санкції були вперше введені в червні 2014 року.

Вони включають заборону на ввезення в ЄС продукції з анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.

Як заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, через вісім років після насильницької анексії Євросоюз не визнає та продовжує засуджувати анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права.