Азов: ЗСУ переходять у контрнаступ у Запорізькій області

Збройні сили України переходять від активної фази оборони до наступальних дій у Запорізькій області, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив командир підрозділу Азов Родіон Кудряшов.

"ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які перебувають на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку" , — зазначив Кудряшов.

За його словами, лінія фронту вирівнюється і стає схожою на позиційну війну.

Найближчими тижнями ЗСУ проявлятимуть ініціативу, виявлятимуть вогневі точки та придушуватимуть їх.