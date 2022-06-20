ERR: Естонія з 10 липня заборонить приватним особам ввезення санкційних товарів із РФ

З 10 липня в Естонії набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, що поширюється, зокрема, на приватних осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це пише ERR.

Заборона пов'язана з прийнятими на рівні ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять Росії істотний дохід і тим самим сприяють фінансуванню агресії проти України.

Повна заборона зокрема поширюється на ввезення алкогольних напоїв міцністю менше 80%. Також заборонено імпорт із РФ меблів, деревини, добрив та низки інших товарів, які приватні особи щодня привозили із собою з Росії.

У Податково-митному нагадали, що порушення санкцій є злочином, провадження у якому може вести Поліція безпеки (КаПо) та, за рішенням прокуратури, Податково-митний департамент з винесенням остаточного рішення в суді.

"Залежно від характеру порушення, у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься" , - додали в податковому органі.

У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.