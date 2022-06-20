Китай наростив імпорт нафти з Росії до рекордного рівня

Росія обігнала Саудівську Аравію з постачання нафти до Китаю. Кремль знайшов покупців на свою нафту, попри західні санкції та падіння цін, повідомляє Новое время.

За підсумками травня імпорт сирої нафти Китаєм із Росії зріс на 55% рік до року до рекордного рівня.

Таким чином РФ вперше за 19 місяців змістила Саудівську Аравію з посади головного постачальника нафти в КНР. Це сталося на тлі падіння цін на російське паливо після запровадження санкцій проти РФ через напад на Україну.

Імпорт російської нафти, включаючи постачання трубопроводом Східний Сибір-Тихий океан і морські перевезення з європейських та далекосхідних портів Росії, склав майже 8,42 млн тонн.

Як зазначає агентство, Москва змогла знайти покупців на свою нафту, незважаючи на західні санкції та падіння цін.

Так, найбільші китайські імпортери, включаючи Sinopec та Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевої російської нафти.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю зріс у травні майже на 12% до 10,8 млн бар/с порівняно із середнім показником 2021 року в 10,3 млн бар/с.

Також Китай нарощує імпорт російського ЗПГ. У травні постачання збільшилося на 56% у річному обчисленні до 400 000 тонн.

Нагадаємо, що у квітні цього року Азія вперше обігнала Європу як найбільший покупець російської нафти.