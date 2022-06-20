Валютний ринок в умовах війни: день 117-й

У понеділок 20 червня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 16 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 62,01 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 222,92 млн. доларів. Усі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій не було.

За даними Нацбанку, 16 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 128,2 млн доларів: на 261,5 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 133,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7902 гривень, а продають по 31,0981 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 20 червня зріс на 203,5 млн і склав 62822,7 млн гривень.

Курс готівкового долара у понеділок знизився порівняно з минулим тижнем. Зокрема, у столиці сьогодні оптові обмінні пункти продають готівкового «американця» по 35,45-35,55 гривень, що на 25 копійок дешевше, ніж минулої п'ятниці. Оператори валютного ринку повідомляють про зниження інтересу до покупок валюти та недостатній приплив гривні, що змушує знижувати цінники.

Євро на FOREX у понеділок знову намагається зростати, і на момент написання статті піднявся до позначки 1,0546 долара. Зростання євро відбувається на тлі чергового послаблення американського долара у світі. Готівковий євро в Україні більше звертає увагу на поведінку готівкового євро, ніж на те, що відбувається у світі. Сьогодні його ціна теж почала знижуватись. Так, у Києві євро сьогодні продають по 37,40-37,50 гривень – на 30 копійок дешевше, ніж минулої п'ятниці.

Рубль у понеділок продовжив зміцнення: за долар дають 55,50 карбованців.

На криптовалютному ринку спостерігається відновлення ціни на біткойн після того, як у суботу 18 червня він впав до 17622 $ за монету: така ціна була зафіксована на найбільшій криптовалютній біржі Binance . На даний момент біткойн подорожчав до 21022 $, але в районі 21000 $ активізувалися продавці, і зростання ціни призупинилося. Аналітики припускають, що після цієї корекції біткойн може відновити падіння. При цьому інтерес до покупок біткойна спостерігається на рівні 17800 $ за 1BTC.