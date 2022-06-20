Британія офіційно закрила послу РФ доступ до парламентських будівель

Послу Росії у Великій Британії буде заборонено відвідувати будівлі парламенту у Вестмінстері протягом невизначеного періоду, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в офіційному листі спікерів Палати громад і Палати лордів, пише Sky News.

Заборона, яка також поширюється на всіх інших акредитованих російських дипломатів і посадових осіб у Великій Британії, вже діє неофіційно з початку вторгнення Росії в Україну в лютому.

Проте лише зараз її вперше було підтвердили письмово.

У листі зазначається, що Андрея Келіна, як офіційно акредитованого представника російського уряду, не приймуть у парламентській садибі протягом невизначеного періоду.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що переговори з Росією можуть відбутися лише за умови повного виведення її військ з території України.